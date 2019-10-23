Как и зачем депутат, священник и экстрасенс в России Хэллоуин пытались запретить

Если спикерами мероприятия заявлены одновременно православный депутат Виталий Милонов, медийный экстрасенс Фатима Хадуева, протоиерей Всеволод Чаплин и глава национального родительского комитета Ирина Волынец, журналисты ожидают громких фраз и насыщенной дискуссии.

Насыщенной дискуссии на пресс-конференции Национальной службы новостей (НСН), посвященной инициативе по запрету Хэллоуина, не вышло (об этом немного позже), а вот без громких фраз не обошлось. Ими, конечно, радовал господин Милонов. То он сравнивал сторонников ЛГБТ и безобидных вегетарианцев с адептами Преисподни («Те, кто поклоняются чёрным силам зла, силам ада, являются вегетарианцами и сторонниками ЛГБТ, могут праздновать свой праздник в статусе сектанта где-то на помойках, на отшибах…»), то называл Хэллоуин праздничной проституткой и гулящей женщиной, то кричал, что это западное веселье хуже Навального.

Обо всем по порядку.

Приходить на информационные события минута в минуту не самая лучшая идея, однако велика вероятность пересечься с героями шумихи. Они-то подъезжают прямо к началу или вообще с задержкой. Мне посчастливилось встретить на входе в медиахолдинг, покидающего блестящий чёрный автомобиль уже упомянутого депутата Госдумы Виталия Милонова. И хотя нововведений Запада, как выяснится, политик не переносит, машина доставившая депутата Госдумы, очевидно, не отечественного производства. В бытность депутатом петербургского ЗакСа, как помнится, парламентарий предпочитал нарезать круги у Мариинского дворца на Lada Vesta.

Небольшая комната, в которой уже сидели журналисты других изданий, располагала к обсуждению Хэллоуина. Закрытые шторы, темные акценты в интерьере, теплый приглушенный свет. Сестры-камеры плечом к плечу наставлены в самом центре. В зале сплошь молодые корреспонденты — вероятно, именно такая целевая аудитория у разговоров о празднике тыкв (или это аудитория эпатажного Милонова и участницы битвы экстрасенсов?)

— В том месте вкусная «маргарита» и гей-парочки, — рассказывает о каком-то кафе девушка-репортер своему коллеге прямо за моей спиной. Хорошо, что Милонов еще не вошел, думаю я. Для него беседы о геях, все равно что быку красная тряпка.

С небольшой задержкой в зал вплывают протоиерей и ясновидящая в черных одеждах. Вносят новых оттенков Милонов в белой рубашке и ведущий конференции в синей. Представительница родительского комитета задерживается, но обещает быть. Депутат Госдумы начинает с тезисов о нарушении законодательства при проведении религиозного праздника Хэллоуина в образовательных учреждениях, грубо обзывает желающих отметить такое торжество в торговых центрах. В этот момент подумываю о том, как предсказуема жизнь, как утомительны все эти, имеющие подводные камни, выступления политиков. И тут же нахожу описание своих состояний в произносимой реплике представителя РПЦ Всеволода Чаплина:

«Игра с образом зла не может быть только игрой. Ты играешь с бесом, а он играет с тобой. И он поиграет с тобой так, что тебе это очень не понравится. Через самые разные вещи: от внутренней пустоты и превращения в старика в 25 лет до болезней».

Так и знала, что тот Хэллоуин, который мы отмечали школой в девятом классе, не пройдет даром. Вот откуда эта душевная тоска. Шутки в сторону отодвигает эзотерическая дива Фатима. Сегодня у нее красивая укладка и красный маникюр. Голос Пушкина в сознании говорит, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», поэтому отбросив оценки внешнего вида, я принимаюсь слушать провидицу:

«Я приехала ради наших детей. Я не на уровне законодательном, но на уровне материнском и человеческом могу вам сказать следующее — это подменный праздник. Смысла в нем не существует».

Далее экстрасенс рассказывает о том, что, насмотревшись на искусственную кровь в ночь с 31 октября на 1 ноября, дети на генном уровне начинают закладывать в потомков равнодушное отношение к больным и пострадавшим. Что, отмечая Хэллоуин, мы можем спокойно впоследствии проходить мимо умирающих людей. Что празднование этой даты готовит нас к появлению «зомбо-человеков». Но выхода в запретах не видит — «сейчас время оппозиции» — и призывает родительский комитет выработать тактику, дать другое значение этому празднику.

Прибывшая Ирина Волынец принимает эстафету, вспоминает легенду о пьянице Джеке, ставшем символом , о том, как чувствовала свою ущербность, когда в 90-е годы школы с углубленным изучением английского языка веселились накануне Дня всех святых, а их школа нет. Говорит, что и сегодня инициатива зачастую исходит от учителей иностранных языков и что нужно с ними проводить просветительскую работу:

«Здесь родители являются той движущей или запретительной силой, которая вправе решать, что будут праздновать дети, а что не будут».

В еще нескольких высказываниях по кругу каждый следующий спикер соглашается с предыдущим. Звучат и мысли экономического порядка: большинство россиян не выращивает тыкву, а если уж и перенимать традиции Запада, то есть индейку в День благодарения, способствуя сбыту мясного продукта. Резюме вырисовывается такого толка: запретить или регламентировать Хэллоуин надо и мы это делаем, а альтернатив ему быть не должно — вы же не ищите альтернативу сифилису? Наиболее красочные сравнения, естественно, принадлежат Милонову.

Кажется, ни у ведущего, ни у других журналистов не возникает вопроса про наших ряженых, которые также дурачатся в страшных костюмах, бегая по дворам на Коляду. Беру ответственность на себя. Спрашиваю, в чем принципиальная разница между этой традицией и празднованием Хэллоуина. Какую культуру отстаиваем, если и христианство — изначально веяние извне?

Спикеры переглядываются, не спеша отвечать. Протоиерей решает, что вызов в большей степени ему:

«Я не разделяю те или иные традиции обязательно на всегда вредные внешние и всегда хорошие наши. Есть прекрасные образцы искусства, которые связаны с европейской классической культурой. Есть плохие образцы нашей: так называемые ряженые на масленицу. Я не знаю, что такое в принципе масленица, в христианстве такого понятия нет. Так называемая карнавальная культура это духовный самообман, это попытка вывести серьезные жизненные вопросы за скобки, то же, что пытаться решить жизненные проблемы безделием, алкоголем, наркотиками, прожиганием жизни, играми бесконечное время, шопоголизмом».

Не дождавшись ответа от Милонова встречи, подхожу к нему после пресс-конференции. Он не защищает ряженых, но и не против, потому что они часть «нашей фольклорной культуры».

«Фольклорная культура должна оберегаться. Я сам отношусь нежно и трепетно к празднованию фольклорных разных народных праздников. Когда мы говорим о культуре в России, она многосоставная, сложная, в Америке нет такого. Опять же, у меня нет проблем с Америкой, но реально взяли самый говяный праздник и стали праздновать, потому что он стал модным».

Нет ли у господина Милонова проблем с Америкой, остается большим вопросом, поскольку вся конференция и наша последующая беседа была пропитана враждой к культуре «новодельной» страны.

После допросов депутат быстро попрощался с прессой и организаторами, сославшись на самолет. Глава Национального родительского комитета договорилась с ним пообщаться в фэйсбуке и напомнила организаторам об обещанной чашечке кофе, который как и Хеллоуин родом из Америки, после чего скрылась в кабинетах, где её ждал бодрящий напиток. Протоиерей и экстрасенс также магически вместе исчезли, как и появились.

Вопрос остался как будто подвешенным, мероприятие — как будто незавершенным. Даже показалось, что выступали спикеры не против обряда переодевания в зло, который и в нашей культуре присутствует, а против внешнего вмешательства. Зачем только так завуалированно?

Наиболее показательную фразу Милонов все же бросил напоследок: