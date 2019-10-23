Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

 Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ
Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

 Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ
11:06   23 Октября 2019
Весь мир

Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве по мирному атому

Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве по мирному атому

Представители России и Эфиопии подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщили в Росатоме.

Подписание документа состоялось в ходе саммита Россия — Африка, который проходит в Сочи. 

Ожидается, что документ станет отправной точкой для старта активного диалога двух государств в атомной сфере и позволит приступить к реализации конкретных совместных проектов.

С российской стороны соглашение подписал глава Росатома Алексей Лихачев, а со стороны Эфиопии – министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #сотрудничество #эфиопия #мирный атом

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...