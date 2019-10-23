Россия и Эфиопия договорились о сотрудничестве по мирному атому

Представители России и Эфиопии подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии в мирных целях. Об этом сообщили в Росатоме.

Подписание документа состоялось в ходе саммита Россия — Африка, который проходит в Сочи.

Ожидается, что документ станет отправной точкой для старта активного диалога двух государств в атомной сфере и позволит приступить к реализации конкретных совместных проектов.

С российской стороны соглашение подписал глава Росатома Алексей Лихачев, а со стороны Эфиопии – министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия Кума.