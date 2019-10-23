Автомобиль врезался в толпу протестующих в Чили, двое погибших

Два человека погибли и не менее 20 пострадали в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас в провинции Консельсьон, где автомобиль совершил наезд на толпу участников массовых протестов.

Как сообщает в среду местная радиостанция BioBio, за рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Полиция задержала его. Отмечается, что мужчина был пьян.

Всем пострадавшим, которые были доставлены в медучреждения, оказывается помощь.

Со словами соболезнования к родственникам погибших обратился губернатор провинции Консепсьон Роберт Контрерас. При этом он добавил:

«Инцидента, произошедшего во вторник поздно вечером, можно было избежать, если бы протестующие соблюдали комендантский час».

Напомним, массовые протесты, беспорядки и столкновения с полицией продолжаются в столице Чилим с 14 октября, когда власти страны объявили о повышении стоимости проезда в метро. Спустя несколько дней народные волнения перекинулись на другие города. В ходе протестов и столкновений с силовиками к настоящему моменту погибли 15 человек. В связи с напряжением обстановки, президент Чили Себастьян Пиньера отменил решение о повышении стоимости проезда на метро и ввел в ряде регионов режим ЧП.