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10:59   23 Октября 2019
Весь мир

Песков заявил, что США вынудили курдов-боевиков воевать с Турцией в Сирии

Песков заявил, что США вынудили курдов-боевиков воевать с Турцией в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их на границе. Так он прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который засомневался, что курдские боевики покинут территории, обозначенные в договоренностях между Анкарой и Вашингтоном.

«Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, абсолютно очевидно, что если курды-террористы не отойдут, то «тогда придется отойти сирийским пограничникам и российской военной полиции».

«И фактически оставшиеся курдские формирования попадут под каток турецкой армии», — резюмировал Песков.

Песков заявил, что США вынудили курдов-боевиков воевать с Турцией в Сирии

Ранее 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о временной приостановке военной антитеррористической операции турецкой армии на северо-востоке Сирии на 120-часов.

На переговорах в Сочи 22 октября Эрдоган и президент России Владимир Путин достигли соглашений, что курдские бандформирования должны отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов, начиная с 12.00 (время совпадает с московским) 23 октября.

Песков заявил, что США вынудили курдов-боевиков воевать с Турцией в Сирии

Напомним, антитеррористическая операция Турции «Источник мира» против боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), «Рабочей партии Курдистана» (РПК), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября.  Целью является создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия #песков #турция #курды

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