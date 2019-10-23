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Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Российско-турецкие договоренности помогут избежать столкновений в Сирии, считает Джабаров

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Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз
10:27   23 Октября 2019
Россия

Турция обсуждает с Россией очередную покупку С-400

Турция обсуждает с Россией очередную покупку С-400

Турция обсуждает с Россией новую покупку систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, сейчас Анкара и Москва решают финансовую сторону вопроса, а также сроки поставок ПВО в Турцию. Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что специалисты из РФ обучают военных Турции на той военной технике, которую Москва уже поставила Анкаре. После того, как обучение завершится, Турция установит комплекс ПВО на боевое дежурство. 

По словам Александра Михеева, предыдущая партия поставлена в полном объеме, Турция получила все элементы систем противовоздушной обороны. Он отметил, что для этого потребовалось совершить 72 авиарейса, контракт выполнили раньше заявленных сроков, передает «Интерфакс». 

Ранее Александр Михеев рассказал, что Россия поставит странам Африки оружия на четыре миллиарда долларов до конца текущего года

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #турция #политика #рособоронэкспорт #с-400

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