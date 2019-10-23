Турция обсуждает с Россией очередную покупку С-400

Турция обсуждает с Россией новую покупку систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

По его словам, сейчас Анкара и Москва решают финансовую сторону вопроса, а также сроки поставок ПВО в Турцию. Глава «Рособоронэкспорта» отметил, что специалисты из РФ обучают военных Турции на той военной технике, которую Москва уже поставила Анкаре. После того, как обучение завершится, Турция установит комплекс ПВО на боевое дежурство.

По словам Александра Михеева, предыдущая партия поставлена в полном объеме, Турция получила все элементы систем противовоздушной обороны. Он отметил, что для этого потребовалось совершить 72 авиарейса, контракт выполнили раньше заявленных сроков, передает «Интерфакс».

Ранее Александр Михеев рассказал, что Россия поставит странам Африки оружия на четыре миллиарда долларов до конца текущего года.