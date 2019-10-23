Ирак обратил внимание на необходимость усилить сотрудничество с Россией

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

 Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в ближайшее время

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

 Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии
10:40   23 Октября 2019
Весь мир

Ирак обратил внимание на необходимость усилить сотрудничество с Россией

Ирак обратил внимание на необходимость усилить сотрудничество с Россией

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким считает, что Москва и Багдад должны активизировать сотрудничество в сфере энергетики, обороны и торгового обмена. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, между Россией и Ираком действуют большое количество соглашений и меморандумов в различных областях. На недавней встрече аль-Хакима с российским коллегой Сергеем Лавровым была подтверждена необходимость активизировать ранее достигнутые договоренности по энергетике, обороне и торговле.

Напомним, глава МИД РФ 7 октября впервые за последние пять лет побывал в Багдаде и провел встречи с президентом страны и другими высокопоставленными политиками.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#ирак #лавров #торговля #энергетика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...