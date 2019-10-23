Ирак обратил внимание на необходимость усилить сотрудничество с Россией

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким считает, что Москва и Багдад должны активизировать сотрудничество в сфере энергетики, обороны и торгового обмена. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, между Россией и Ираком действуют большое количество соглашений и меморандумов в различных областях. На недавней встрече аль-Хакима с российским коллегой Сергеем Лавровым была подтверждена необходимость активизировать ранее достигнутые договоренности по энергетике, обороне и торговле.

Напомним, глава МИД РФ 7 октября впервые за последние пять лет побывал в Багдаде и провел встречи с президентом страны и другими высокопоставленными политиками.