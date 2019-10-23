Пять человек погибли под Челябинском в результате отравления газом

Отравление угарным газом стало причиной гибели пяти жителей поселка Роза в Коркинском районе Челябинской области. Еще двое пострадавших, жившие в одном доме с погибшими, госпитализированы.

Как сообщает в среду утром РИА Новости, приводя данные пресс-центра Главного управления регионального МЧС, трагедия произошла в частном деревянном доме в поселке Роза.

«Жилой дом, где все произошло, газифицирован, пожара в доме не было. По предварительным данным, в доме находились 7 человек, 6 взрослых и подросток. В доме проснулась женщина, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. В результате 5 человек погибли, еще двое доставлены в больницу», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и Следственного комитета.

При этом отмечается, что Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в поселке Роза в Челябинской области.