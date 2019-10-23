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10:37   23 Октября 2019
Россия

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Российские социологи собрались у ливийского посольства в Москве на акцию против политики главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Активисты требуют освобождения сотрудников Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Напомним, что они почти полгода назад приехали в Триполи, чтобы провести социологические исследования. Однако их задержали и поместили в тюрьму Митига, славящуюся ужасными условиями и пытками. Они находятся там более пяти месяцев без предъявления обвинений.

Тюрьму контролируют террористы, а сам Саррадж сейчас находится в Сочи на форуме Россия — Африка.

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Участница протеста Ирина Дружинина заявила, что в власть в африканской стране контролируют боевики, а глава ПНС Ливии «всячески этому способствует». Она возмущена арестом социологов.

«Саррадж, останови этот беспредел!», — потребовала она.

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Другая активистка напомнила, что сотрудники ФЗНЦ не нарушали закон. 

«Саррадж — пособник террористов, ему не место на российской территории, и мы выражаем ему свой протест. Мы требуем, чтобы отпустили наших ребят!», — отреагировала она.

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Мария Титова беспокоится, что россиян могут пытать в Митиге.

«Больно говорить об этом… К сожалению, власти Ливии не хотят помогать, они закрывают глаза на пытки в частных тюрьмах, не хотят помогать освобождать наших соотечественников. Саррадж, отпусти россиян. Прекрати, останови бандитизм и терроризм в Ливии, закрой эти тюрьмы и прекрати пытки!», — обратилась она к главе ПНС Ливии.

Москвичи у посольства Ливии требуют от террористов ПНС отпустить российских граждан

Политический кризис в республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами. Обе структуры не зависят друг от друга.

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Автор: Анна Манц
#москва #ливия #акция #активисты #социологи #пнс

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