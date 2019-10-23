Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Комментарии появились по фото в Instagram.

На снимке запечатлены украинский лидер Владимир Зеленский и его супруга в светло-желтом платье в пол и полупрозрачных перчатках.

Некоторые комментаторы заявили, что Зеленская неуважительно отнеслась к японским традициям. Они объяснили, что представители иностранных делегаций не надевают вещи желтых оттенков на официальные приемы в Японии, поскольку «это цвета семьи императора».

«Флаг семьи императора Японии — 16-лепестковая желтая хризантема на сумаховом фоне», — рассказал один из комментаторов.

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые пользователи даже посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол.

Напомним, глава украинского государства прибыл в Японию 21 октября.

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnew

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews