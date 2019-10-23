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11:03   23 Октября 2019
Весь мир

Паралимпийской чемпионке провели эвтаназию

Паралимпийской чемпионке провели эвтаназию

Спортсменка из Бельгии Марике Верворт, страдающая от заболевания мышц, приняла решение о проведении эвтаназии, сообщило издание The Guardian.

Она умерла в возрасте 40 лет. Ее заболевание было неизлечимым и вызывало эпилептические припадки. Из-за этого женщина могла передвигаться лишь на инвалидной коляске. Смертельную инъекцию ей ввели специалисты в бельгийском Дисте.

Напомним, что Верворт участвовала в Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов. Среди ее наград золото, бронза и два серебра за гонки на спортивных колясках.

Стоит отметить, что процедура эвтаназии разрешена лишь в нескольких странах, среди которых Бельгия. Только в Швейцарии могут таким образом уйти из жизни иностранцы. Для эвтаназии недостаточно согласия самого пациента или его родственников — необходимо подать заявку, которую рассмотрит специальная комиссия.

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Автор: Анна Манц
#паралимпиец #спортсмен #эвтаназия

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