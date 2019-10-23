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10:47   23 Октября 2019
Россия

Запрос об изменении ПДД под беспилотные авто не поступал в ГИБДД

Запрос об изменении ПДД под беспилотные авто не поступал в ГИБДД

Поручения об изменении правил дорожного движения для регулирования беспилотных машин еще не поступали в ГИБДД, сообщил заместитель главы ведомства Владимир Кузин на выставке «Интерполитех-2019» 23 октября.

«Прямых поручений мы пока не получили, нам поступит либо инициатива, либо поручение правительства», — отметил он.

Замглавы добавил, что темой беспилотных автомобилей занимается министерство промышленности и торговли. ГИБДД же, напомнил Кузин, осуществляет надзор за соблюдением правил дорожного движения.

«Будем согласовывать и рассматривать предложения», — констатировал он.

Запрос об изменении ПДД под беспилотные авто не поступал в ГИБДД

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев счел возможными изменить ПДД под свободное передвижение беспилотников по дорогам России. Таким образом он прокомментировал то, что в Сколково сейчас передвигаются беспилотные автомобили с водителем, который все равно не участвует в управлении машиной. К такому решению прибегли из-за жалоб россиян.

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Автор: Анна Манц
#гибдд #пдд #беспилотный автомобиль #правки

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