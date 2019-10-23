РУДН поможет Росатому популяризировать отечественное ядерное образование

Российский университет дружбы народов (РУДН) выразил готовность помощь Росатому популяризировать российские образовательные программы в сфере мирных ядерных технологий. Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках саммита «Россия — Африка».

В документе перечислены такие направления сотрудничества, как продвижение отечественных образовательных программ и технологий по атомным и смежным специальностям в странах-партнерах Росатома, совершенствование международных программ межуниверситетского сотрудничества, помощь в наборе выпускников из-за рубежа для обучения в российских вузах, а также разработка проектов по социокультурной адаптации иностранных студентов.

Напомним, 23–24 октября в Сочи проходит саммит «Россия — Африка». В мероприятиях примут участие главы 54 стран континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.