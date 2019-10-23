СКР рассказал подробности гибели трех сотрудников рудника «Таймырский»

СКР завел уголовное дело по факту гибели трех сотрудников рудника «Таймырский». Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что уголовное дело завели по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, которое повлекло смерть трех лиц по неосторожности.

По данным следствия, вечером во вторник, 22 октября, двое сотрудников «Норникеля» отправились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда для того, чтобы проверить объект на глубине в 1345 метров. Спустя некоторое время коллеги заметили, что сотрудники не вернулись, на их поиски отправился горный мастер. Затем все трое перестали выходить на связь, поэтому коллеги решили отправиться к месту случившегося. Именно сотрудники рудника и обнаружили тела погибших. В СКР отметили, что признаков насильственной смерти нет.

Рудник принадлежит ГМК «Норильский никель», руководство которого также назначило проведение внутренней проверки. Ранее власти Норильска назвали должности, которые занимали погибшие.