Швеция в ближайшие недели пригласит США и КНДР на новые переговоры 

Специальный посланник МИД Швеции Кент Харстедт заявил в среду, что Стокгольм рассчитывает на возобновление рабочих переговоров между США и Северной Кореей, намереваясь в скором времени разослать обеим сторонам повторное приглашение.

Об этом Харстедт рассказал, выступая на пресс-конференции в Сеуле. По его словам, тот факт, что предыдущий раунд переговоров окончился безрезультатно и по-разному оценивается сторонами, ни Северная Корея, ни США не делали заявлений об окончательном разрыве переговорного процесса. Швеция, по словам спецпосланника, продолжает вести с КНДР рабочий диалог и он с «осторожным оптимистом» оценивает перспективы возможных американо-северокорейских переговоров.