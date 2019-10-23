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Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

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10:16   23 Октября 2019
Весь мир

Швеция в ближайшие недели пригласит США и КНДР на новые переговоры

Швеция в ближайшие недели пригласит США и КНДР на новые переговоры

Специальный посланник МИД Швеции Кент Харстедт заявил в среду, что Стокгольм рассчитывает на возобновление рабочих переговоров между США и Северной Кореей, намереваясь в скором времени разослать обеим сторонам повторное приглашение.

Об этом Харстедт рассказал, выступая на пресс-конференции в Сеуле. По его словам, тот факт, что предыдущий раунд переговоров окончился безрезультатно и по-разному оценивается сторонами, ни Северная Корея, ни США не делали заявлений об окончательном разрыве переговорного процесса. Швеция, по словам спецпосланника, продолжает вести с КНДР рабочий диалог и он с «осторожным оптимистом» оценивает перспективы возможных американо-северокорейских переговоров.

«Окно возможностей по-прежнему открыто, и Швеция продолжит играть роль помощника (в организации переговоров)», - добавил Харстедт, не уточнив при этом, когда именно может произойти очередная встреча представителей КНДР и США.

Швеция в ближайшие недели пригласит США и КНДР на новые переговоры 

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Автор: Александр Люблинский
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