Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет прием жителей Васильевского острова. Встреча с горожанами пройдет в среду, 23 октября, в приемной президента РФ на 3-й линии В.О., 13. Начало в 10:00.

Губернатор города всегда находится на связи с жителями Петербурга в соцсетях. В марте 2019 года Беглов завел страницу в соцсети «ВКонтакте», где любой житель города может лично обратиться к нему и написать о проблемах. Сейчас Александр Беглов имеет 55 тысяч подписчиков, передают «Невские новости».

Модераторы собирают поступающие на страницу губернатора жалобы и предложения и передают ответственным в профильные комитеты и администрации районов. К слову, чаще всего жители Петербурга задают вопросы об озеленении и благоустройстве города. Также петербуржцы активно интересуются вопросами общественного транспорта, качества дорог и внутриквартальных проездов.

По словам Александра Беглова, соцсети и общение в них гораздо быстрее и оперативнее помогают справляться с проблемами в Петербурге, которые беспокоят жителей.