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10:12   23 Октября 2019
Россия

Ходорковский взял «под крыло» адвоката, защищающего украинских преступников

Ходорковский взял «под крыло» адвоката, защищающего украинских преступников

Частый гость «Радио Свободы» и «МБХ Медиа» адвокат Илья Новиков выступит на дискуссионной площадке «Открытой России» (признана нежелательной в РФ), где обсудит вопросы, связанные с фигурантами так называемого «московского дела». Об этом пишет Nation News.

Эту новость многие восприняли негативно. Telegram-каналы раскритиковали Новикова и сочли его новой фигурой, попавшей в руки западных спецслужб и структур беглого олигарха Михаила Ходорковского. Его цель, как считают некоторые, — распространение деструктивных идей в российском обществе. 

Ходорковский взял «под крыло» адвоката, защищающего украинских преступников

Авторы Telegram-канала «Люди и звери» предположили, что Новиков будет влиять на умы школьников. Его участие в съезде «Открытой России» говорит о том, что организация, в частности, Ходорковский не в состоянии обеспечить своим «адептам» защиту прав и безопасность.

Отмечается, что сколько бы «Открытая Россия» ни меняла адвокатов, толку от этого для людей не будет. Лишь юристы пополнят свои банковские счета переводами от опального олигарха, когда обычные люди так и останутся разменной монетой в политической игре.

Напомним, Новиков раньше участвовал в игре «Что? Где? Когда?». Он ушел из телепередачи после того, как стал официальным защитником Надежды Савченко, по вине которой погибли люди в Донбассе.

Также он являлся адвокатом капитана судна «Бердянск» Романа Мокряка, который прошлой осенью вторгся через Керченский пролив на территорию РФ. Сейчас юрист входит в пул адвокатов, защищающих экс-президента Украины Петра Порошенко. 

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Автор: Виктория Разумовская
#ходорковский #адвокат #новиков #открытая россия

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