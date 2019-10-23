Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина выполнила все необходимые условия для возобновления работы «нормандской четверки», заявил Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам Зеленского, Киев выполнил условия и теперь ожидает проведения встречи лидеров «нормандской четверки» для достижения мира на Донбассе. Президент Украины отметил, что встреча может произойти в ближайшее время, так как все необходимое для этого сделано.

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию в ЛНР и ДНР. По словам главы украинского государства, для его команды достижение мира в Донбассе является безусловным приоритетом.

В эти дни Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Японии, где встречается с лидерами других стран.