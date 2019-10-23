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9:14   23 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина выполнила все необходимые условия для возобновления работы «нормандской четверки», заявил Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

По словам Зеленского, Киев выполнил условия и теперь ожидает проведения встречи лидеров «нормандской четверки» для достижения мира на Донбассе. Президент Украины отметил, что встреча может произойти в ближайшее время, так как все необходимое для этого сделано. 

Пресс-служба президента Украины отмечает, что Зеленский и Штайнмайер обсудили ситуацию в ЛНР и ДНР. По словам главы украинского государства, для его команды достижение мира в Донбассе является безусловным приоритетом.

В эти дни Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Японии, где встречается с лидерами других стран. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#донбасс #украина #политика #зеленский

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