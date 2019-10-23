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9:16   23 Октября 2019
Россия

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Боткинскую больницу в столице. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Малышева записала несколько видео из кареты скорой помощи. По ее словам, врачей пришлось вызвать из-за резкого скачка давления, которое поднялось до 200 на 130.

«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз», — сказала Малышева.

В своем видео она поблагодарила двух врачей, которые приехали на вызов и снизили давление. Телеведущая отметила, что, не сопротивляясь, поехала в больницу, чтобы врачи смогли некоторое время понаблюдать за ее состоянием.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #больница #малышева

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