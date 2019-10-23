Министр обороны США Марк Эспер прилетел в Ирак с необъявленным визитом. Как пишет Reuters, в Багдаде он встретится с премьер-министром страны и главой Минобороны.

По сообщению агентства, диалог на встрече пойдет о сокращении количества представителей армии США в Сирии и о том, какую роль в этом сыграет Ирак.

Ранее стало известно, что власти Ирака разрешили только транзит американских военных, поэтому им необходимо покинуть территорию страны. США планировали вывести на территорию западного Ирака порядка тысячи своих военных.

Армия США покидает военные базы в Сирии на фоне антитеррористической операции Турции на западе страны против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещено в РФ). Вашингтон последние несколько лет являлся союзником вооруженных курдских формирований в борьбе с террористами ИГ*. Но фактически курды-радикалы «договаривались» с террористами, занимали ранее захваченные ими территории на севере Сирии и устанавливали свои порядки, убивая местных жителей под предолгом борьбы с ИГ*.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.