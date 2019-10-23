Власти Норильска назвали должности погибших на руднике «Таймырский» компании «Норникель». На сайте мэрии города размещено сообщение с соболезнованиями родственникам и близким трех погибших мужчин.

Как указано в сообщении, погибшие являлись заместителем главного механика, старшим специалистом проектного офиса и горным мастером. Им было 40, 45 и 49 лет. По факту гибели сотрудников рудника следователи ведут проверку.

Как отметили горные спасатели, обрушения горных пород не произошло, взрывов под землей не было, поэтому рудник «Таймырский» работает в штатном режиме. Причина гибели сотрудников пока неизвестна.

Напомним, о смерти трех горнорабочих на руднике в Норильске стало известно вечером во вторник, 22 октября. Тела мужчин нашли коллеги на глубине 1345 метров. Рудник принадлежит компании «Норникель», руководство которой также проводит внутреннее расследование.