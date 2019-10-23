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8:29   23 Октября 2019
Россия

Власти Норильска назвали должности погибших на руднике «Таймырский»

Власти Норильска назвали должности погибших на руднике «Таймырский»

Власти Норильска назвали должности погибших на руднике «Таймырский» компании «Норникель». На сайте мэрии города размещено сообщение с соболезнованиями родственникам и близким трех погибших мужчин. 

Как указано в сообщении, погибшие являлись заместителем главного механика, старшим специалистом проектного офиса и горным мастером. Им было 40, 45 и 49 лет. По факту гибели сотрудников рудника следователи ведут проверку.

Как отметили горные спасатели, обрушения горных пород не произошло, взрывов под землей не было, поэтому рудник «Таймырский» работает в штатном режиме. Причина гибели сотрудников пока неизвестна.

Напомним, о смерти трех горнорабочих на руднике в Норильске стало известно вечером во вторник, 22 октября. Тела мужчин нашли коллеги на глубине 1345 метров. Рудник принадлежит компании «Норникель», руководство которой также проводит внутреннее расследование. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #рудник #норильск

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