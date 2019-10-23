Трамп опроверг слухи о желании назначить Мнучина на пост главы аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о желании назначить Стивена Мнучина на пост главы аппарата Белого дома. Об этом американский лидер сообщил в Twitter.

Как сообщил президент США, он никогда не обсуждал вопрос назначения на должность главы аппарата Белого дома с главой Минфина Соединенных Штатов Стивеном Мнучином и своим советником Келлиэнн Конуэй. Трамп назвал эту новость лживой.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп собирался назначить Стивена Мнучина или Келлиэнн Колуэй на должность в Белом доме, а нынешнего исполняющего обязанности руководителя аппарата администрации Мика Малвэни отправить в отставку. СМИ сообщали, что президента США не устраивает его работа.