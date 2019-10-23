США продолжат работать с курдскими боевиками на северо-востоке Сирии

ВС США намерены продолжить работу с коалиций арабо-курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (SDF). Об этом сообщил американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

По его словам, план Вашингтона заключается в том, чтобы продолжить работу с SDF на северо-востоке Сирии.

Также отмечается, что администрация США решительно осуждает военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Джеффри заявил, что Анкара начала эту операцию, игнорируя возможные возражения.

«Военные действия Турции спровоцировали гуманитарный кризис и создали условия для совершения возможных военных преступлений», - подчеркнул Джеффри.

Накануне после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды-боевики должны будут отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов. На освобожденные территории вернутся около миллиона сирийских граждан.