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 США продолжат работать с курдскими боевиками на северо-востоке Сирии

США продолжат работать с курдскими боевиками на северо-востоке Сирии
7:53   23 Октября 2019
Весь мир

США продолжат работать с курдскими боевиками на северо-востоке Сирии

США продолжат работать с курдскими боевиками на северо-востоке Сирии

ВС США намерены продолжить работу с коалиций арабо-курдской коалицией «Силы демократической Сирии» (SDF). Об этом сообщил американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

По его словам, план Вашингтона заключается в том, чтобы продолжить работу с SDF на северо-востоке Сирии.

Также отмечается, что администрация США решительно осуждает военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Джеффри заявил, что Анкара начала эту операцию, игнорируя возможные возражения.

«Военные действия Турции спровоцировали гуманитарный кризис и создали условия для совершения возможных военных преступлений», - подчеркнул Джеффри.

Накануне после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курды-боевики должны будут отойти вглубь САР  на 30 километров в течение 150 часов. На освобожденные территории вернутся около миллиона сирийских граждан.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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