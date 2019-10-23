ООН не получила подтверждений выхода курдских боевиков из зоны безопасности в Сирии

ООН пока не располагает подтверждением информации о том, что курды-террористы полностью покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

На вопрос журналистов о том, может ли ООН подтвердить полный вывод бойцов «Силы демократической Сирии» (SDF), он заявил, что у всемирной организации нет данных, подтверждающих это.

Дюжаррик также отметил, что в ООН слышали заявления о том, что Турция приостановила во вторник вечером военную операцию. По его словам, для всемирной организации важно, чтобы боевые действия в Сирии не возобновлялись, поскольку у этого могут быть тяжелые последствия для мирного населения.

Группировки кудров сообщили Вашингтону, что все их бойцы покинули зону безопасности на север Сирии. Об этом сообщал телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя курдских формирований, входящих в SDF.