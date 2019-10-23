Россия готова обсуждать с США возможный полет американского астронавта на «Союзе»

Россия готова к обсуждению с США предоставление места для американского астронавта в корабле «Союз», летящем к МКС. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

На вопрос о перспективах полетов в случае, если американские корабли не будут готовы, Крикалев отметил, что стороны будут «садиться и разговаривать».

По его словам, Россия, как и США, надеется на то, что американские корабли будут к этому времени готовы, поскольку в противном случае придется изменять российскую программу

«Если нам придется менять программу, это будет болезненно, но будем оптимизировать, исходя из общих соображений», - сообщил Крикаелв.

Последний астронавт США, который полетит на МКС на российском корабле, должен будет вернуться на Землю в октябре. Если к этому моменту американские корабли Starliner и Crew Dragon не будут готовы, американский сегмент рискует остаться без астронавта.