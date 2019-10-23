США не добиваются свержения президента Сирии, но не будут вести с ним переговоры

США не стремятся свергнуть сирийского президента Башара Асада, но и не собираются вести переговоры об урегулировании ситуации в Сирии. Об этом сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Представитель Госдепа, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената, заявил, что позиция США заключается в том, что Вашингтон не ведет переговоры с Асадом. При это он отметил, что сирийский президент является частью переговоров под эгидой ООН, поддерживаемых в рамках резолюции СБ 2254.

Джеффри отметил, что администрация США, несмотря на обозначенную им позицию, не вынашивает планов свержения Асада. Дипломат отметил, что может говорить, что речь идет «о совершенно другом», поскольку в ходе своей карьеры «участвовал в двух авантюрах по смене режима».

Турция две недели назад начала антитеррористическую операций на севере Сирии, целью которой являлась борьба с курдскими боевиками и членами ИГ*. В ходе военных действий боевики арабо-курдских отрядов SDF, активно сотрудничающие с ИГ*, захватили восточное побережье Евфрата.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.