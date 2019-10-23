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6:03   23 Октября 2019
Весь мир

Пентагон сообщил о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма

Пентагон сообщил о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем. Об этом говорится в пресс-релизе командования ВС США в Европе.

Согласно данным мониторингового портала PlaneRadar, полет проходил 19 октября. При этом один из самолетов приблизился к Крымскому полуострову и сымитировал бомбардировку.

В сообщении командования говорится, что полет длился 12 часов. В ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Грузии и Украины.

В пресс-релизе военного командования США в Европе говорится, что полет был совершен в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с союзниками».

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Автор: Олег Королев
#b-52 #границы россии

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