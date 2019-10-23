Пентагон сообщил о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем. Об этом говорится в пресс-релизе командования ВС США в Европе.
Согласно данным мониторингового портала PlaneRadar, полет проходил 19 октября. При этом один из самолетов приблизился к Крымскому полуострову и сымитировал бомбардировку.
В сообщении командования говорится, что полет длился 12 часов. В ходе него была проведена совместная тренировка с военными Румынии, Грузии и Украины.
17:20 мск.#Boeing B-52H 61-0010, позывной #AFKAI12, подлетает к Крыму????????, имитации бомбардировки. pic.twitter.com/m8lQpBeXqq— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 19, 2019
В пресс-релизе военного командования США в Европе говорится, что полет был совершен в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с союзниками».