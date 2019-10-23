Российская военная полиция начала патрулировать позиции армии Сирии около Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа, взятого под контроль Дамаска в октябре. Об этом сообщил представитель военной полиции.

Офицер заявил, что маршрут патрулирования российской стороны проходит вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат.

Линия разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок, которые выступили на стороне Турции в рамках ее операции в Сирии, проходит по Саджуру.

Он отметил, что данный район десять дней назад патрулировали американские военные, которых вывели в сторону иракской границы после начала турецкой операции на севере страны.

Представитель военной полиции сообщил, что патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас в этой местности находятся позиции сирийской армии.

Населенный пункт Кара-Козак расположен на левом берегу Евфрата. - за мостом у стратегически важной трассы.

Две недели назад Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является борьба с курдами-террористами, которые в ходе войны в Сирии активно сотрудничали с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).