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5:48   23 Октября 2019
Весь мир

Российская военная полиция начала патрулировать позиции армии Сирии около Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулировать позиции армии Сирии около Манбиджа

Российская военная полиция начала патрулирование передовых позиций сирийской армии к северо-востоку от Манбиджа, взятого под контроль Дамаска в октябре. Об этом сообщил представитель военной полиции.

Офицер заявил, что маршрут патрулирования российской стороны проходит вдоль передовых позиций Сирийской арабской армии в нескольких километрах от деревни Кейрата на реке Саджур, недалеко от ее впадения в Евфрат.

Линия разграничения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок, которые выступили на стороне Турции в рамках ее операции в Сирии, проходит по Саджуру.

Он отметил, что данный район десять дней назад патрулировали американские военные, которых вывели в сторону иракской границы после начала турецкой операции на севере страны.

Представитель военной полиции сообщил, что патрулирование осуществлялось и к юго-востоку от Кейраты, в районе Кара-Козака. Сейчас в этой местности находятся позиции сирийской армии.

Населенный пункт Кара-Козак расположен на левом берегу Евфрата. - за мостом у стратегически важной трассы.

Две недели назад Турция начала на северо-востоке Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является борьба с курдами-террористами, которые в ходе войны в Сирии активно сотрудничали с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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