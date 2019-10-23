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Депутат Слуцкий назвал саммит по Сирии в Сочи дипломатической победой для России и Турции

Депутат Слуцкий назвал саммит по Сирии в Сочи дипломатической победой для России и Турции

Подключение Сирии к договоренностям с Турцией стало серьезным шагом вперед, заявил эксперт

Подключение Сирии к договоренностям с Турцией стало серьезным шагом вперед, заявил эксперт
5:07   23 Октября 2019
Весь мир

Депутат Слуцкий назвал саммит по Сирии в Сочи дипломатической победой для России и Турции

Депутат Слуцкий назвал саммит по Сирии в Сочи дипломатической победой для России и Турции

Достигнутые в ходе многочасовых переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана решения позволят решить ключевые проблемы урегулирования ситуации в Сирии, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, итоги многочасовой встречи лидеров дают ключи к развязке самых непростых узлов в сирийском урегулировании. Слуцкий отметил, что Москва еще раз доказала свою роль ключевого посредника в разрешении сложных и региональных и мировых проблем.

Депутат отметил, что достигнутые договоренности позволят предотвратить гибель мирных жителей, сохранить территориальную целостность САР и продолжить борьбу с терроризмом.

Глава комитета отметил, что прошедший во вторник саммит в Сочи является общей дипломатической победой как для Турции, так и для России. По его словам, Анкара и Москва были и остаются ключевыми стратегическими партнерами.

Также он заметил, что такому результату удалось прийти исключительно через переговоры.

«То есть без шантажа, угроз и санкционной дубины, которой привычно стал размахивать Вашингтон», - подчеркнул Слуцкий.

Антитеррористическая операция Анкары началась 9 октября. Ее целью является зачистка приграничных земель от курдских террористов, захвативших данный район во время войны под предлогом борьбы с силами ИГ (запрещена в РФ). Курды-террористы, захватив контроль над регионом, стали устанавливать свои порядки, терроризируя коренное арабо-суннитское население.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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