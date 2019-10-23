Подключение Сирии к договоренностям с Турцией стало серьезным шагом вперед, заявил эксперт

Участие правительства Сирии в реализации договоренностей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, является существенным продвижением. Об этом заявил глава Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

По его словам, саммит в Сочи продемонстрировал, что боевые действия в Сирии могут быть прекращены. Эксперт отметил, что после окончания срока меморандума, заключенного между Анкарой и Вашингтоном, он был перехвачен новыми договоренностями между Турцией и Россией.

«Очевидно, что никакие боевые действия в ближайшее время возобновлены не будут», - подчеркнул он.

Также Фитин обратил внимание, что впервые к этим договоренностям с Турцией подключается сирийское правительство. По его словам, Турция приняла возможность контроля значительной части границы не только с российскими военными, но и с сирийскими пограничниками.

Эксперт заявил, это уже означает большое движение вперед и шагу к тмоу, чтобы обеспечить начало сирийского Конституционного комитета. По его словам, договоренности в целом станут серьезным фактором для мирного урегулирования в Сирии.

Фитин также отметил, что хаотичные высказывания из США не стоит воспринимать, поскольку они могут меняться по нескольку раз.

«Последнее заявление госсекретаря США Майкла Помпео воспринимать всерьез смешно. Американцы фактически умыли руки на северо-востоке Сирии». - заключил Фитин.

Операция турецких ВС «Источник мира» на северо-востоке Сирии началась 9 октября. Анкара заявила, что ее цель - зачистка приграничных территорий от формирований курдов-террористов, в первую очередь - от «Сил демократической Сирии» (SDF), которую ранее поддерживали США. Курдские бандформирования вошли в данный район, прикрываясь «борьбой с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ)».