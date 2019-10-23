Около 30 человек задержаны в Боливии во время протестов после президентских выборов

Почти тридцать человек были задержаны в Боливии во время протестов, связанных с подсчетом голосов после президентских выборов. Об этом сообщает генеральная прокуратура страны.

Прокуратура завела 13 дел в связи с протестами. В различных частях страны, в том числе в департаментах Пандо, Оруро и Тариха были задержаны 27 человек.

Отмечается, что были созданы разные прокурорские комиссии с целью проведения расследований фактов насилия, имевшего место в различных частях страны во вторник.

На данный мометн, по итогам подсчета 95,63 процента голосов, лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85 процентами. За ним следует экс-президент Карлос Меса с 36,74 процента голосов.

Протесты в стране обострились и переросли в жестокие беспорядки, когда стало известно о победе Моралеса. Протестующие подожгли одно из региональных отделений избирательного суда, устроили костры перед несколькими избиркомами.