Самый крупный логистический центр «Леруа Мерлен» откроется в Подмосковье

Французская сеть магазинов «Леруа Мерлен» на днях в Подмосковье откроет распределительный центр «Северная звезда», который станет для компании самым крупным логистическим объектом в России. Об этом сообщает телеканал «360».

Минувшей осенью губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Леруа Мерлен Восток» Венсан Жанти заложили капсулу в основание будущего логистического центра. Спустя год, «Северная звезд» готова к работе.

Ожидается, что новый распределительный центр будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории РФ и Казахстана. Его общая площадь составляет 40 тысяч квадратных метров .Мощностей центра хватит на то, чтобы обслуживать 1,5 тысячи поставщиков.

Все операции будут выполнять сотрудники без привлечения логистического оператора. Благодаря центру уже создано 300 рабочих мест. На сегодняшний день в «Северной звезде» уже трудятся 150 человек.

Во время проверки готовности центра к открытию губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что такие эффективные и автоматизированные склады дают дополнительные возможности и дополнительные рабочие места, что для области имеет принципиально важное значение.

«Прилегающие территории к этому большому складскому комплексу тоже обречены на развитие», - заявил Воробьев.

Ожидается, что к следующему году в «Северную звезду» будут вложены дополнительные инвестиции. Число вакансий увеличится до тысячи.