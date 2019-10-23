Белый дом прокомментировал сообщения о требовании Трампом услуги от Зеленского

Президент США Дональд Трамп не требовал от своего украинского коллеги Владимира Зеленского «услугу за услугу», заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее газета Washington Post опубликовала выступление и. о. посла США на Украине Билла Тейлора перед конгрессом, в котором заявил, что расследование в отношении компании Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, являлось условием для встречи Трампа и Зеленского.

Она отметила, что обвинения в адрес Трампа являются скоординированной кампанией клеветы от крайне левых законодателей и радикальных неизбранных бюрократов, ведущих войну против американской конституции.

«Не было никакого quid pro quo (услуги за услугу)», - заявила она.

По словам Гришэм, такие заявления продолжается каждый день и на нее тратится все больше средств и времени американских налогоплательщиков.