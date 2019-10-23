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2:49   23 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Коломойский пригрозил Порошенко новыми судебными исками

Коломойский пригрозил Порошенко новыми судебными исками

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский порекомендовал бывшему президенту Украины Петру Порошенко быть осторожнее с высказываниями в его адрес, а также готовиться к суду.

Предприниматель заявил, что Порошенко нужно быть осторожным в своих высказываниях в адрес телеканала «1+1» и Коломойского.

«Мы начнм разбирать го "героическое" прошлое за пять лет», - заявил он.

Также Коломойский уточнил, что речь идет о роли Порошенко в приватизации «Винницаоблэнерго». По его словам, в конце 2014 года контролируемая им компания попыталась принять участие в конкурсе на закупку у государства 25 процентов акций предприятия, что привело к росту их стоимости.

Предприниматель отмечает, что Порошенко лично высказывал ему возмущение по поводу роста стоимости. По его словам, тот лично признался, что акции - его.

Ранее на украинском телеканале «1+1», который принадлежит Коломойскому, вышла передача о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице. Порошенко заявил, что сюжет программы лживый.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #коломойский #коррупция на украине

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