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США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

 Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий

Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий
2:30   23 Октября 2019
Весь мир

США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести боевые действия против друг друга в Сирии, сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса сотрудник Госдепа заявил, что между Вашингтоном и Анкарой было зафиксировано понимание на данный счет.

Он отметил, что войска Турции не вступали в боевые столкновения с американскими войсками. Прежде всего было понимание о том, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия, независимо от происходящего.

Таким образом он ответил на вопросы сенатора-демократа Бена Кардина, который поинтересовался возможными сценариями развития ситуации на северо-востоке Сирии и возможных боестолкновениях между турецкими и американскими военнослужащими.

Напомним, 9 октября турецкие военные начали в Сирии антитеррористическую операцию против курдов-боевиков, которые силовым путем заняли восточную часть Сирии под предлогом «освобождения» от ИГ. Во время операции Анкара создала буферную зону вдоль границы, тем самым предотвратив передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться на родину.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #турция #курды

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