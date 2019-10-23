США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести боевые действия против друг друга в Сирии, сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса сотрудник Госдепа заявил, что между Вашингтоном и Анкарой было зафиксировано понимание на данный счет.

Он отметил, что войска Турции не вступали в боевые столкновения с американскими войсками. Прежде всего было понимание о том, что ни одна из сторон никогда не будет вести против другой боевые действия, независимо от происходящего.

Таким образом он ответил на вопросы сенатора-демократа Бена Кардина, который поинтересовался возможными сценариями развития ситуации на северо-востоке Сирии и возможных боестолкновениях между турецкими и американскими военнослужащими.

Напомним, 9 октября турецкие военные начали в Сирии антитеррористическую операцию против курдов-боевиков, которые силовым путем заняли восточную часть Сирии под предлогом «освобождения» от ИГ. Во время операции Анкара создала буферную зону вдоль границы, тем самым предотвратив передвижение террористов по трассе М-4, а также позволив сирийским беженцам вернуться на родину.