Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий

Сирийский президент Башар Асад подтвердил во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным позицию, согласно которой Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в ситуации на севере страны виноваты те, кто стремился к сепаратизму.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента САР сообщает, что Асад подтвердил, что Дамаск выступает против любого захвата сирийских территорий под каким либо предлогом или лозунгом. Он также подчеркнул, что те, кто преследовал сепаратистские цели, несут ответственность за текущую ситуацию в Сирии.

Президент САР заявил о необходимости возвращения беженцев в Сирию. По его словам, Дамаск продолжит борьбу с оккупацией и терроризмом на всей территории всеми законными методами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин уведомил Асада о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По его словам, президент РФ подчеркнул, что в итоге основной задачей является восстановление территориальной целостности Сирии и продолжение совместных усилий, включая работу в рамках Конституционного комитета. Песков сообщил, что Асад выразил поддержку данных решений, а также заявил о готовности сирийских пограничников вместе с российской военной полицией выйти на границу.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции против курдских боевиков на севере Сирии. Целью операции являлось противодействие курдским боевикам, захватившим восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ. 17 октября Турция объявила о приостановке операции на 120 часов. Договоренности с США прекратили свое действие во вторник вечером.

Согласно итогам переговоров президентов Турции и РФ во вторник в Сочи, стороны подписали меморандум, согласно которому в течение 150 часов курдские боевики будут отведены на 30 километров от границы с Турцией. Начиная с 12:00 среды, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения.