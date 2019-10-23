Хасбулатов ответил на заявление Горбачева о победителях в холодной войне

Экс-председатель Верховного совета России Руслан Хасбулатов прокомментировал слова бывшего президента СССР Михаила Горбачева о победителях в холодной войне.

Ранее Горбачев в интервью Welt am Sonntag заявил, что завершение холодной войны между СССР и странами Запада было совместной победой сторон.

Хасбулатов в эфире НСН отметил, что победа была действительно общей. Однако, по его мнению, Запад не ожидал падения СССР, поскольку он намеревался его только ослабить, а не ликвидировать.

«Это сейчас пытаются так представить», - отметил политик.

Занимавший при Горбачеве должность заместителя председателя Верховного совета РСФСР Хасбулатов согласился, что вплоть до подписания Беловежских соглашений западные страны воспринимали окончание холодной войны как общемировую победу. По его словам, уже потом Запад приписал себе не только победу в ней, но и то, что они якобы смогли переиграть СССР.