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Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Два человека стали жертвами взрыва гранаты в центре Киева

Два человека стали жертвами взрыва гранаты в центре Киева

 Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко
США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

 Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий

Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий
1:22   23 Октября 2019
Весь мир

Операция «Источник мира» против курдских террористов закончилась победой России и Турции

Операция «Источник мира» против курдских террористов закончилась победой России и Турции

«Федеральное агентство новостей» в своем крупном материале подвело итоги военной операции Турции «Источник мира», нацеленной против курдов-террористов на севере Сирии.

ФАН отмечает, что благодаря действиям турецкой стороны была обеспечена безопасность турецко-сирийской границы. Вооруженные силы Анкары также предотвратили проникновение курдов-террористов на территорию страны.

Также, Анкара поспособствовала тому, чтобы США покинули территорию северной Сирии, сократив свое присутствие в САР до минимума.

Итогом операции стало подписание между Россией и Турцией соглашения о взаимопонимании, который позволит установить перемирие на всем северо-востоке Сирии. Российские, сирийские и турецкие войска начнут совместное патрулирование региона.

С полным текстом о пяти главных успехах турецкой военной операции можно ознакомиться по данной ссылке.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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