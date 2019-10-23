Операция «Источник мира» против курдских террористов закончилась победой России и Турции

«Федеральное агентство новостей» в своем крупном материале подвело итоги военной операции Турции «Источник мира», нацеленной против курдов-террористов на севере Сирии.

ФАН отмечает, что благодаря действиям турецкой стороны была обеспечена безопасность турецко-сирийской границы. Вооруженные силы Анкары также предотвратили проникновение курдов-террористов на территорию страны.

Также, Анкара поспособствовала тому, чтобы США покинули территорию северной Сирии, сократив свое присутствие в САР до минимума.

Итогом операции стало подписание между Россией и Турцией соглашения о взаимопонимании, который позволит установить перемирие на всем северо-востоке Сирии. Российские, сирийские и турецкие войска начнут совместное патрулирование региона.

С полным текстом о пяти главных успехах турецкой военной операции можно ознакомиться по данной ссылке.