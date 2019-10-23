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Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Два человека стали жертвами взрыва гранаты в центре Киева

Два человека стали жертвами взрыва гранаты в центре Киева

 Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко
США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

США и Турция договорились не вести друг против друга боевые действия в Сирии

 Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий

Асад сообщил Путину, что Сирия выступает против любого захвата своих территорий
1:01   23 Октября 2019
Весь мир

США призвали КНДР вернуться за стол переговоров, заявил американский постпред по разоружению

США призвали КНДР вернуться за стол переговоров, заявил американский постпред по разоружению

США призвали КНДР к возвращению за стол переговоров. Об этом заявил американский постпред при Конференции по разоружению Роберт Вуд

Во время выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН дипломат сообщил,, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации.

Вуд отметил, что по этой причине США призывают КНДР вернуться за стол переговоров.

Ранее делегация НДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США во главе со спецпредставителем Стивеном Биганом провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь окончания переговоров, дипломаты от КНДР покинули место проведения рабочей встречи. Позже посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил о провале переговоров, поскольку США «явились с пустыми руками».

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр

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