США призвали КНДР вернуться за стол переговоров, заявил американский постпред по разоружению

США призвали КНДР к возвращению за стол переговоров. Об этом заявил американский постпред при Конференции по разоружению Роберт Вуд

Во время выступления в Первом комитете Генассамблеи ООН дипломат сообщил,, что президент США Дональд Трамп продемонстрировал перспективу светлого будущего для КНДР, если она примет стратегическое решение о денуклеаризации.

Вуд отметил, что по этой причине США призывают КНДР вернуться за стол переговоров.

Ранее делегация НДР во главе с Ким Мён Гилем и делегация США во главе со спецпредставителем Стивеном Биганом провели официальные рабочие переговоры в Стокгольме - впервые после февральского саммита в Ханое. Однако, не дожидаясь окончания переговоров, дипломаты от КНДР покинули место проведения рабочей встречи. Позже посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил о провале переговоров, поскольку США «явились с пустыми руками».