Два человека стали жертвами взрыва гранаты в центре Киева

Жертвами взрыва гранаты возле кафе в центре Киева стали двое мужчин, сообщает местный портал «Информатор Киев».

На странице ресурса в Facebook говорится, что инцидент произошел по адресу: улица Пушкинская, 34 - неподалеку от станции метро «Площадь Льва Толстого».

По предварительной информации, граната взорвалась неподалеку от кафе «Пророк». В результате погибли двое мужчин. Ранения получила девушка, находившаяся неподалеку.

На месте происшествия работают украинские полицейские, находятся автомобили «скорой». Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Свидетели рассказала, что молодые люди сидели на ступеньках около кафе «Пророк». Один из них, предположительно, был членом военной организации. В руках у них была граната, которую они крутили, после чего случился взрыв.