США не полностью выполнили обязательства по Сирии, заявил Эрдоган

США выполнили свои обязательства перед Турцией не в полной мере, в ситуации вокруг Сирии Анкара не готова к компромиссам. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

По его словам, США не полностью выполнили свои обещания, из-за чего Турция продолжит делать «необходимые шаги». Эрдоган заявил, что если Анкара пойдет на компромиссы, то для курдов-террористов откроется путь.

Это первая реакция турецкой стороны после того, как соглашение между США и Турцией о приостановке операции в Сирии перестало действовать по истечению оговоренных 120 часов.

Турецкая военная операция «Источник мира» началась на северо-востоке Сирии в первой половине октября. Анкара заявила, что ее целью является зачистка территории от террористов-курдов, в первую очередь - вооруженных отрядов Сил демократической Сирии» (SDF), которые ранее пользовались активной поддержкой со стороны США. Курдские бандформирования вошли в данную местность под предлогом борьбы с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и начали там наводить свои порядки.

Турция и США 17 октября заявили, что договорились о приостановке турецкой военной операции на 120 часов и выводе курдских боевиков из 30-километровой буферной зоны. Действие режима прекращения огня завершилось во вторник, в 22:00 мск.