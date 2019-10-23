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0:09   23 Октября 2019
Весь мир

США признали бегство сотни боевиков из тюрем на севере Сирии

США признали бегство сотни боевиков из тюрем на севере Сирии

Порядка сотни боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) сбежали из тюрем на севере Сирии, которые охраняли курды-террористы, с начала военной операции Турции. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер телеканалу CNN.

Такое заявление глава американский министр обороны сделал, комментируя критику решения руководства США о выводе войск с территории Сирии. По его словам, на северо-востоке САР были заключены под стражу около 11 тысяч боевиков ИГ*. 

Турция с 9 октября проводит в сирийских приграничных районах антитеррористическую операцию для зачистки территории от курдских террористов. Ранее радикалы под видом борьбы с ИГ* захватили земли на восточном берегу реки Евфрат, приняв часть боевиков в свои ряды.

*Запрещенная решением Верховного суда РФ террористическая группировка

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Автор: Алла Ларионова
#сша #сирия #иг #курды #террористы

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