США признали бегство сотни боевиков из тюрем на севере Сирии

Порядка сотни боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) сбежали из тюрем на севере Сирии, которые охраняли курды-террористы, с начала военной операции Турции. Об этом рассказал глава Пентагона Марк Эспер телеканалу CNN.

Такое заявление глава американский министр обороны сделал, комментируя критику решения руководства США о выводе войск с территории Сирии. По его словам, на северо-востоке САР были заключены под стражу около 11 тысяч боевиков ИГ*.

Турция с 9 октября проводит в сирийских приграничных районах антитеррористическую операцию для зачистки территории от курдских террористов. Ранее радикалы под видом борьбы с ИГ* захватили земли на восточном берегу реки Евфрат, приняв часть боевиков в свои ряды.

*Запрещенная решением Верховного суда РФ террористическая группировка