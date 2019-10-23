- Эксперт рассказал, как Штаты помогают курдам-оккупантам воровать сирийскую нефть

Соединенные Штаты Америки, нарушая собственные санкции, веденные против Сирии, помогают курдским боевикам обслуживать захваченные нефтяные месторождения на восточном берегу реки Евфрат – Аль-Танак и Аль-Омар, так как те не в состоянии делать это самостоятельно.

Такое мнение во вторник вечером высказал директор Института актуальной экономики Никита Исаев, слова которого приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме заявил, что американские компании в интересах курдских боевиков могут взять на себя добычу нефти на севере Сирии.

При этом, отвечая на вопрос об отводе американских военных из зоны проведения турецкой антитеррористической операции «Источники мира», Трамп уточнил:

«Мы взяли нефть под охрану, - сказал он, напомнив при этом, что в свое время был против американского вторжения в Ирак с целью свержения президента Саддама Хусейна, - Я был гражданским лицом и полномочиями в этой области не обладал. Однако я всегда выступал против вторжения в Ирак. Это было не лучшее решение. Но я всегда говорил: «Если вторгаетесь, то оставьте себе нефть!». То же самое и здесь», - пояснил Трамп.

Напомним, курдские радикалы, прикрываясь призывами бороться с террористической группировкой ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств), на самом деле помогали террористам выбираться из осажденных Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию американских военных баз в Ат-Танфе и Аш-Шаддаде, а также принимали террористов в свои ряды, без боя занимая захваченные им ранее стратегически важные территории на восточном берегу Евфрата. Захваченные ими территории ранее принадлежали арабам-сунитам, которые оказались в бедственном положении под курдской оккупацией

Развивая данную тему, президент США заявил, что Вашингтон намерен «придумать что-то» для курдских боевиков, чтобы те не остались без денег.

«Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом. (…) У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют», - добавил Трамп, отметив, что в данном регионе нет крупных нефтяных месторождений и все воюют за то, что есть.

Комментируя выступление главы Белого дома, Никита Исаев высказал мнение, что курды-оккупанты не могут самостоятельно обслуживать нефтяные поля на захваченных сирийских землях, так как для этого необходима достаточная технологическая база. И первые, кто может помочь курдским радикалам в данном вопросе, это их союзники-американцы, которые именно с этой целью и поддерживают в ближневосточном регионе управляемых хаос.

«Соединенные Штаты не заинтересованы в стабилизации обстановки в регионе и в том числе в вопросах восстановлении и инфраструктуры Сирии», - пояснил эксперт.

В то же время политолог Иван Аркатов напомнил, что нефть, захваченная курдами-террористами, принадлежит легитимному сирийском правительству и народу Сирии.

«Сирийское правительство – Дамаск – вложило огромные средства в разведку и разработку нефтяных месторождений. Правительство Сирии потратило на это миллиарды долларов. И что же теперь получается? Земля, которая принадлежит сирийцам, оккупирована курдами. Чем они лучше фашистов? Коренное население этих территорий они угнетают? Угнетают. Незаконно используют чужие ресурсы? Используют», - добавил Иван Аркатов, выразив уверенность, что в сложившейся ситуации США приложат все усилия, чтобы надолго закрепиться на сирийской земле.

Как удалось узнать корреспонденту ФАН, зафиксировано множество случаев краж курдскими бандформированиями сирийской нефти. Например, большие объемы черного золота из восточных и северо-восточных районов Сирии крадет руководство запрещенной в Турции РПК (Рабочей партии Курдистана) и связанные с этой организацией боевики YPG, которые затем продают украденную нефть и получают крупные суммы денег.

Ежедневно из Дейр-эз-Зора в Турцию и Ирак вывозится и продается сотни тысяч баррелей нефти, а деньги оседают на счетах лидеров РПК и YPG. Также курды-оккупанты продают ворованную нефть местным торговцам получая взамен какие-либо услуги.

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