Путин рассказал Асаду о результате российско-турецких переговоров

Российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим сирийским коллегой Башаром Асадом во вторник вечером проинформировал его о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и о совместном решении проблемы курдских боевиков.

Об этом во вторник вечером сообщил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит агентство ТАСС.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи», - заявил Песков, в частности.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин подчеркнул, что главной задачей остается восстановление территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и продолжение совместных усилий в политическом процессе, в том числе и в работе сирийского конституционного комитета.

Положения российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании включают в себя, в частности приверженность обеих сторон сохранению суверенитета и территориальной целостности Сирии, готовность России и Турции продолжать борьбу с терроризмам в любых его проявлениях, сохранение статус-кво в районе проведения турецкой военной операции между Телль-Абъядом и Рас аль-Айном. Также в Меморандуме говорится, что Россия окажет содействие Турции и Сирии в рамках аданского соглашения. В среду 23 октября с 12.00 части сирийской погранслужбы и российской военной полиции будут выведены на сирийскую сторону границы для контроля за выводом незаконных курдских вооруженных формирований. В последствии эти части будут совместно патрулировать территорию, примыкающую к району проведения турецкой военной операции «Источник мира». Также в документе говориться, что что все курдские террористы с вооружением должны быть выведены из Телль-Рифаата и Манбиджа, чего Турция добивалась на протяжении последних лет.

Также во время переговоров в Сочи Путин и Эрдоган договорились, что Россия и Турция будут совместно бороться с курдскими террористами на сирийской территории и не допустят их контактов с группировками РПК (Рабочей партии Курдистана), действующими на территории Турции. При этом Россия поможет Турции организовать возврат на родину сирийских беженцев. Россия и Турция создадут механизм мониторинга и координации совместных усилий для выполнения положений Меморандума, а также продолжат работу над сирийским политическим урегулированием в рамках астанинского процесса.

В ответ, как рассказал Песков, Башар Асад, поддержал принятые президентами России и Турции решения, поблагодарил Владимира Путина и заявил о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией патрулировать границу.

Напомним, во вторник в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, в ходе которых обсуждались меры по борьбе с терроризмом и поддержанию стабильности в Сирии, где с 9 октября Анкара проводит антитеррористическую военную операцию «Источник мира». Как сообщил ранее турецкий президент, целью операции в северных приграничных районах САР является создание на границе двух стран 30-километровой буферной зоны, призванной оградить Турцию от террористической угрозы со стороны курдских вооруженных бандформирований. 17 октября Турция и США заключили договоренность о временном перемирии сроком на 120 часов, чтобы дать возможность курдским радикалам отвести свои силы на расстояние 30 километров от турецкой границы. При этом Эрдоган сразу уточнил, что, если курды не отойдут в указанный срок на должное расстояние, турецкая армия возобновит наступление.