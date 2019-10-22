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Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

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 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

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Путин рассказал Асаду о результате российско-турецких переговоров

Путин рассказал Асаду о результате российско-турецких переговоров

 Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение Турции с Россией

Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение Турции с Россией
22:23   22 Октября 2019
Весь мир

Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение Турции с Россией

Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение Турции с Россией

Соглашение между Москвой и Анкарой по нормализации обстановки в Сирии, подписанное в Сочи во вторник, 22 октября, дало старт новой эре в отношениях двух государств. Таким мнением в Twitter поделился глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Это великий день для цивилизованных стран, борющихся с террористическими группировками», — заметил он.

По словам Алтуна, территориальная целостность и политическое единство САР являются ключом к стабильному будущему на Ближнем Востоке.

Напомним, во вторник в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи главами государств был подписан меморандум, по которому в течение 150 часов силы самообороны курдов отойдут на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции «Источник мира». 

Турция с 9 октября проводит в сирийских приграничных районах антитеррористическую военную операцию, которая направлена против курдских террористов. Ранее радикалы под видом борьбы с ИГ* (запрещенной в России террористической группировкой) захватили земли на восточном берегу Евфрата, приняв часть боевиков в свои ряды.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #сирия #эрдоган #меморандум

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