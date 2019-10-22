Администрация Эрдогана позитивно оценила соглашение Турции с Россией

Соглашение между Москвой и Анкарой по нормализации обстановки в Сирии, подписанное в Сочи во вторник, 22 октября, дало старт новой эре в отношениях двух государств. Таким мнением в Twitter поделился глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Это великий день для цивилизованных стран, борющихся с террористическими группировками», — заметил он.

По словам Алтуна, территориальная целостность и политическое единство САР являются ключом к стабильному будущему на Ближнем Востоке.

Напомним, во вторник в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи главами государств был подписан меморандум, по которому в течение 150 часов силы самообороны курдов отойдут на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции «Источник мира».

Турция с 9 октября проводит в сирийских приграничных районах антитеррористическую военную операцию, которая направлена против курдских террористов. Ранее радикалы под видом борьбы с ИГ* (запрещенной в России террористической группировкой) захватили земли на восточном берегу Евфрата, приняв часть боевиков в свои ряды.