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22:23   22 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган заявил, что курды-террористы покинут сирийские города Манбидж и Телль-Рифаат

Эрдоган заявил, что курды-террористы покинут сирийские города Манбидж и Телль-Рифаат

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что курдские радикалы из «Сил народной самообороны» будут выведены из городов Манбидж и Телл-Рифаат на севере Сирии.

Об этом Эрдоган сообщил, выступая во вторник вечером на пресс-конференции по итогам прошедших в Сочи переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Террористы из СНС покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Они выйдут за пределы 30-километровой зоны от нашей границы», - заявил турецкий лидер.

В то же время глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что совместное российско-турецкое патрулирование северных районов Сирии не коснется населенного пункта Камышлы.

Напомним,Турция с 9 октября проводит в приграничных северных районах САР антитеррористическую военную операцию, направленную против курдских террористов, которые ранее под видом борьбы с ИГ* (запрещенной в России террористической группировкой) захватили стратегически важные территории на восточном берегу Евфрата, приняв часть боевиков в свои ряды.

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Автор: Александр Люблинский
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