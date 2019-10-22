США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил во вторник выделение дополнительных 4,5 миллионов долларов на поддержку организации «Белые каски» в Сирии, которая провозглашает своей целью защиту мирного населения, однако уже не раз была уличена в ведении враждебной пропагандистской деятельности и связях с экстремистами.
О выделении средств на поддержку организации во вторник сообщает Белый дом.
«Вчера президент Дональд Трамп утвердил выделение 4,5 миллионов долларов в качестве прямой поддержки силам Гражданской обороны Сирии (ГОС) в рамках продолжения оказания Соединенными Штатами поддержки важной и очень ценной работы организации в стране», - говорится в сообщении, опубликованном американской администрацией.