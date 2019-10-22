Президент США Дональд Трамп одобрил во вторник выделение дополнительных 4,5 миллионов долларов на поддержку организации «Белые каски» в Сирии, которая провозглашает своей целью защиту мирного населения, однако уже не раз была уличена в ведении враждебной пропагандистской деятельности и связях с экстремистами.

О выделении средств на поддержку организации во вторник сообщает Белый дом.