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Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

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 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

 Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией
21:28   22 Октября 2019
Весь мир

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Соединенные Штаты Америки не собираются начинать военный конфликт с Турцией из-за курдских радикалов, против которых Анкара проводит в Сирии антитеррористическую операцию.

Об этом во вторник заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в северных приграничных районах Сирии. По его слова, целью операции является очистка 30-километровой буферной зоны на границе двух стран от остатков ИГ* - запрещенной в России террористической группировки, и курдских вооруженных бандформирований, который под видом борьбы с террористами ИГ* без боя занимали стратегически важные территории на восточном берегу реки Евфрат принимая террористов в свои ряды. 17 октября в ходе переговоров Эрдогана с вице-президентом США Майком Помпео была достигнута договоренность о 120-часовом перемирии, для того, чтобы курдские радикалы могли отвести свои силы за пределы буферной зоны – на 30 километров от турецкой границы. При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция возобновит наступление, если курдские террористы не выполнят условия соглашения и не выведут свои силы из зоны безопасности.

* - Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

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Автор: Александр Люблинский
#сша #сирия #турция #курды #наступление #политика #террористы #весь мир #военная операция

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