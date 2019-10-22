- Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Соединенные Штаты Америки не собираются начинать военный конфликт с Турцией из-за курдских радикалов, против которых Анкара проводит в Сирии антитеррористическую операцию.

Об этом во вторник заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в северных приграничных районах Сирии. По его слова, целью операции является очистка 30-километровой буферной зоны на границе двух стран от остатков ИГ* - запрещенной в России террористической группировки, и курдских вооруженных бандформирований, который под видом борьбы с террористами ИГ* без боя занимали стратегически важные территории на восточном берегу реки Евфрат принимая террористов в свои ряды. 17 октября в ходе переговоров Эрдогана с вице-президентом США Майком Помпео была достигнута договоренность о 120-часовом перемирии, для того, чтобы курдские радикалы могли отвести свои силы за пределы буферной зоны – на 30 километров от турецкой границы. При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция возобновит наступление, если курдские террористы не выполнят условия соглашения и не выведут свои силы из зоны безопасности.

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