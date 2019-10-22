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 Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией
20:54   22 Октября 2019
Сирия

Шойгу рассказал об оставшихся у США часах и минутах на вывод курдов-радикалов в Сирии

Шойгу рассказал об оставшихся у США часах и минутах на вывод курдов-радикалов в Сирии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу напомнил об одном часе и 31 минуте, которые остались у США, чтобы выполнять взятые на себя обязательства по Сирии. Речь идет о 120 часах приостановки антитеррористической операции Турции против курдов-террористов, о которых Анкара и Вашингтон договорились в пятницу, 17 октября. США со своей стороны обязались выполнить три пункта.

«Их было то три, то 11, что отведут всю тяжелую технику, что выведут все боевые подразделения», — напомнил журналистам Шойгу.

Антитеррористическая операция «Источник мира», направленная на создание 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, стартовала 9 октября. 17 октября Анкара по соглашению с США приостановила действия против курдских радикалов, ранее союзных Пентагону, и дала им 120 часов часов, чтобы покинуть захваченные во время войны сирийские территории. Курды-террористы уверяют Вашингтон, что выполнили со своей стороны требование Анкары. Военные США также покинули базы, которые расположены в 30-километровой зоне безопасности.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды #источник мира

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