Россия настаивает на продолжении охраны тюрем с боевиками в Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

 Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией
Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ
Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

Уголовное дело возбуждено на Украине из-за возможной халатности Порошенко

 Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ

Казахстан выступил за модернизацию пунктов пропуска на границе с РФ
США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

США выделят еще 4,5 миллиона долларов на поддержку «Белых касок» в Сирии

 Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией

Глава Пентагона заявил, что США не намерены из-за курдов-террористов воевать с Турцией
20:35   22 Октября 2019
Россия

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Шойгу рассказал о побеге 500 боевиков из тюрем в Сирии, открытых курдами-радикалами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ежедневном режиме настаивает на сохранении охраны тюрем с боевиками в Сирии. По данным Шойгу порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии, которые ранее контролировали военизированные отряды курдов.

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята», — сказал Шойгу журналистам.

На прошлой недели курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых США считали союзниками в Сирии, освободили около 800 террористов в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд на севере Сирии. Дни открытых дверей для заключенных террористов курды приурочили к турецкой операции «Источник мира», направленной на создание 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Антитеррористическую операцию Анкара проводила с 9 по 17 октября. Позже Турция по соглашению с США предоставила 120 часов курдам-террористам, чтобы добровольно покинуть захваченные земли.

Россия настаивает на продолжении охраны тюрем с боевиками в Сирии

Напомним, после сегодняшней встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании 10-километровой зоны на севере Сирии. Со среды в зону турецкой операции вводится военная полиция РФ, а российские и турецкие военные будут содействовать выводу курдских подразделений.

Ранее Эрдоган заявил, что все курдские военизированные формирования, которые в Турции считаются террористическими, должны до среды покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией в Сирии. На пресс-конференции после встречи с Путиным он заявил, что Турции «не нужны чьи-то территории».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...