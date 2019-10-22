Россия настаивает на продолжении охраны тюрем с боевиками в Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ежедневном режиме настаивает на сохранении охраны тюрем с боевиками в Сирии. По данным Шойгу порядка 500 террористов сбежали из тюрем на севере Сирии, которые ранее контролировали военизированные отряды курдов.

«Был период более двух суток, когда часть охраны была снята», — сказал Шойгу журналистам.

На прошлой недели курдские боевики из «Отрядов народной самообороны» (YPG), которых США считали союзниками в Сирии, освободили около 800 террористов в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд на севере Сирии. Дни открытых дверей для заключенных террористов курды приурочили к турецкой операции «Источник мира», направленной на создание 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Антитеррористическую операцию Анкара проводила с 9 по 17 октября. Позже Турция по соглашению с США предоставила 120 часов курдам-террористам, чтобы добровольно покинуть захваченные земли.

Напомним, после сегодняшней встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании 10-километровой зоны на севере Сирии. Со среды в зону турецкой операции вводится военная полиция РФ, а российские и турецкие военные будут содействовать выводу курдских подразделений.

Ранее Эрдоган заявил, что все курдские военизированные формирования, которые в Турции считаются террористическими, должны до среды покинуть 30-километровую зону от границы с Турцией в Сирии. На пресс-конференции после встречи с Путиным он заявил, что Турции «не нужны чьи-то территории».