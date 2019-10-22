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 Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

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20:32   22 Октября 2019
Россия

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о договоренности России и Турции: со среды в зону турецкой операции в Сирии вводится военная полиция РФ. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции после встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам министра, российские и турецкие военные будут содействовать выводу подразделений и проводить совместные патрулирования в зоне десяти километров от границы с Турцией.

Перед сегодняшней встречей с турецким президентом Путин понадеялся, что встреча позволит найти ответы на все вопросы как в интересах Анкары и Москвы, так и в интересах остальных стран региона. Он заявил, что рассчитывает на высокий уровень российско-турецких отношений, который должен сыграть роль в урегулировании сложного вопроса в регионе.

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Автор: Олег Королев

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