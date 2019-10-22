Лавров заявил, что со среды на север Сирии вводится военная полиция РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о договоренности России и Турции: со среды в зону турецкой операции в Сирии вводится военная полиция РФ. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции после встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам министра, российские и турецкие военные будут содействовать выводу подразделений и проводить совместные патрулирования в зоне десяти километров от границы с Турцией.

Перед сегодняшней встречей с турецким президентом Путин понадеялся, что встреча позволит найти ответы на все вопросы как в интересах Анкары и Москвы, так и в интересах остальных стран региона. Он заявил, что рассчитывает на высокий уровень российско-турецких отношений, который должен сыграть роль в урегулировании сложного вопроса в регионе.